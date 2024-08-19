Показ советских мультфильмов прошел на ретро-фестивале в Чехове

Масштабный фестиваль «Ретропарк» прошел в парке культуры и отдыха в Чехове и в «Дубках» в Троицком. Для гостей организовали фотовыставку, мастер-классы и показ советских мультфильмов.

Парк культуры и отдыха в Чехове стал главной площадкой ретро-фестиваля. Для детей организовали анимационную программу под названием «Наши любимые мультфильмы» и творческие мастер-классы. Зрители посетили концерт ансамбля камерной музыки «Арт-классик» и фотосушку «Ретропарк». Мастера представили изделия на ярмарке «Сделано в ручную». Весь день работала фотозона «Гордость земли Чеховской».

Увлекательные мероприятия прошли в парке «Дубки» в Троицком. Там прошел концерт «Ретро-бит», работали мастер-классы «Арт-парк», для детей подготовили анимационную программу. Взрослые танцевали на площадке.

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