Показ симфонического шоу «Ноктюрн Люмия» прошел в Подольске

Дебют представления состоялся в доме культуры имени Лепсе в рамках проекта «Шоу тысячи свечей». Жители и гости округа погрузились в атмосферу русского и зарубежного кинематографа.

На сцену вышел оркестр под руководством симфонического дирижера Владимира Юркова. Для музыкантов это выступление стало дебютным совместным проектом, а Подольск — первым городом, который принял новую программу. На сцене выступил 21 человек. Создателям шоу удалось собрать полноценный симфонический оркестр, в котором представлены практически все виды инструментов. Музыканты исполнили 17 знаменитых произведений и саундтреков к популярным фильмам и мультфильмам.

Старшее поколение смогло насладиться легендарной музыкой Эдуарда Артемьева из картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». Для молодежи прозвучали культовые темы из «Темного рыцаря», французской драмы «1+1», анимационного хита «Кунг-фу Панда», а также завораживающие сочинения итальянского композитора Людовико Эйнауди.

«Это наше первое выступление с музыкантами в таком составе. „Шоу тысячи свечей“ полностью олицетворяет визуальную картину на сцене — теплый живой свет помогает зрителям глубже прочувствовать каждую ноту. Мы постарались сделать музыку доступной и понятной каждому — от детей до взрослых», — поделился Владимир Юрков.

Уникальное сочетание мягкого мерцания тысячи свечей, безупречного оркестрового исполнения и любимых мелодий из кино создало в зале по-настоящему сказочную атмосферу и подарило гостям незабываемый вечер.