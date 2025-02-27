Показ патриотического фильма прошел в гимназии № 1 в Воскресенске

Сюжет фильма рассказывает о двух претендующих на лидерство сильных характерах, которые выделились в неформальных взаимоотношениях группы старшеклассников. В десятом классе верховодил своенравный себялюбец Даниил. Но когда пришел новый ученик Антон, этот умный, красивый, спортивный юноша завоевал симпатии ребят.

После просмотра ленты партийцы и молодогвардейцы обсудили с учениками понятие «патриотизм». «Ребята пришли к выводу о том, как важно на протяжении всей жизни быть преданным своему Отечеству, своему народу, быть готовым к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Андрей Баранов.

В рамках патриотического и воспитательного партийного проекта «Киноуроки в школах России» учащимся показывают фильмы о важных общечеловеческих ценностях, а затем педагоги и члены «Единой России» разъясняют главные моменты.