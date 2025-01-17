Показ патриотического фильма «Крепость» прошел для школьников в Балашихе

В рамках партийного проекта «Новая школа» в одной из местных школ состоялся показ фильма «Крепость». Этот фильм затрагивает важные темы патриотизма, дружбы и преодоления трудностей, что вызвало живой интерес среди школьников.

Во время просмотра ребята внимательно следили за развитием сюжета и активно обсуждали основные идеи картины.

«Фильм помог ребятам еще раз осознать, что патриотизм — это чувство, доступное каждому, а настоящая дружба проявляется в поддержке и взаимопомощи, особенно в сложные моменты», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

После показа состоялось обсуждение, в ходе которого ученики делились своими впечатлениями. Они говорили о важности взаимовыручки и о том, как герои фильма справлялись с трудностями, проводя параллели с собственной жизнью. Этот киноурок стал настоящим уроком мужества и патриотизма, напомнив учащимся о любви к Родине, силе дружбы и умении преодолевать любые препятствия.

Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи ценностей, связанных с патриотизмом и социальной ответственностью. Это важный шаг к воспитанию гражданского сознания у подрастающего поколения, что отвечает целям партийного проекта «Новая школа».