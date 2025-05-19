Показ отечественной сельхозтехники пройдет 22 мая в Лотошине

Аграриев из Подмосковья пригласили на показ сельхозтехники. Презентация пройдет 22 мая в 11:00 в животноводческом хозяйстве ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ в Лотошине. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.
На выставке представят несколько образцов машин. Например, борону дисковую прицепную четырехрядную «DANАБДП — 6×4 м». Ее используют для обработки почвы перед посевом и на основных работах под сельхозкультуры. Также покажут универсальную сеялку и оборотный плуг.
Участники смогут увидеть реальный результат обработки участков прямо на презентации. Мероприятие поможет сельхозработникам узнать подробнее о возможностях машин и задать вопросы по использованию прямо на месте.
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