Показ отечественной сельхозтехники пройдет 22 мая в Лотошине

Аграриев из Подмосковья пригласили на показ сельхозтехники. Презентация пройдет 22 мая в 11:00 в животноводческом хозяйстве ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ в Лотошине. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

На выставке представят несколько образцов машин. Например, борону дисковую прицепную четырехрядную «DANАБДП — 6×4 м». Ее используют для обработки почвы перед посевом и на основных работах под сельхозкультуры. Также покажут универсальную сеялку и оборотный плуг.

Участники смогут увидеть реальный результат обработки участков прямо на презентации. Мероприятие поможет сельхозработникам узнать подробнее о возможностях машин и задать вопросы по использованию прямо на месте.