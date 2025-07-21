Показ обучающих мультфильмов прошел для школьников в Зарайске

Профилактическое мероприятие прошло в муниципальном округе Зарайск. В зале Дома культуры имени Леонова собрались дети, чтобы погрузиться в мир увлекательных обучающих мультфильмов, посвященных правилам дорожного движения.

Ребята могли легко усвоить основные правила безопасности с помощью любимых персонажей. Они запоминали как необходимо переходить улицу, как вести себя на дороге и какие знаки нужно помнить каждому пешеходу.

Каждый мультфильм был не только интересным, но и познавательным. После просмотра прошел небольшой круглый стол. Дети активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и делились своими впечатлениями от просмотра. Подобные мероприятия регулярно проходят в стенах Дома культуры и во всех образовательных учреждениях округа.

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