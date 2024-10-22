Показ мод с участием клуба «Активное долголетие» прошел в Наро-Фоминске

Шоу-показ модных коллекций состоялся в Доме культуры «Апрелевка» в Наро-Фоминске. В зрелищном дефиле приняли участие долголеты, которые сумели блестяще подготовиться всего за несколько занятий.

Моделями на показе «Краски осени» также стали представительницы международного женского клуба «Смуз Лайф Стайл». Участница клуба «Активное долголетие» Ирина Осташкина рассказала, что на подиуме чувствовала себя королевой.

«Дефиле в первый раз прошла. Ощущение, что начинаешь разбираться в стиле, держишь осанку. Уже понимаешь, что не можешь пройти как всегда. Для меня это прекрасный опыт», — поделилась Ирина.

Искусство моды объединило всех, кто стремится к красоте. На показе были представлены и эксклюзивные наряды для моделей «плюс сайз», и коллекции детской и подростковой одежды.

Впрочем, «Краски осени» зажигали не только на подиуме. Была организована также концертная программа с участием солистов вокальной студии «Гармония» из Апрелевки и приглашенных артистов.