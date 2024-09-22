Показ мод под выступление симфонического оркестра прошел в Дубне

Дефилирующие под музыку Вивальди и Генделя модели — так прошел показ мод в Дубне. Глава городского округа Максим Тихомиров поблагодарил директора Дубненского симфонического оркестра за смелый подход к организации концерта.

«О том, что мы в постоянном поиске, я говорю не в первый раз. Это наше кредо. Нам хочется, чтобы публика получила новые, изысканные впечатления», — рассказала руководитель оркестра Наталья Кастро.

На мероприятии показали эффектные, футуристические коллекции, созданные молодыми дизайнерами. Глава округа Максим Тихомиров похвалил руководство оркестра за смелость и работу с новыми проектами.

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