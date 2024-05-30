Показ мод и фестиваль красок пройдут в Видном ко Дню защиты детей

День защиты детей отпразднуют в Центральном парке Видного. Там проведут мастер-классы, показ мод, фестиваль красок и другие активности. Гостей праздника угостят бесплатным мороженым.

В первый день лета для жителей Ленинского округа проведут праздничную программу в Центральном парке Видного. Гости парка смогут принять участие в мастер-классах, спортивной игровой программе, квесте, фестивале красок, ярмарке мастеров, а также посмотреть детский показ мод, фотовыставку «Видные профессии» и экспозицию репродукций картин Исаака Левитана «Летняя пора».

«Региональный сезонный проект „Лето в Подмосковье“ стартует в Центральном парке Видного. В День защиты детей проведем здесь мастер-классы, квесты, показ мод, фестиваль красок, фотовыставку, раздадим мальчишкам и девчонкам мороженое и многое другое», — сказал главы Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Кроме того, концертно-игровая программа для детей также пройдет на площади у кинотеатра «Искра» в Видном, в поселке Петровское, Боброво и Новодрожжино, деревнях Горки и Калиновка, в селе Молоково и в жилом комплексе «Пригород Лесное». С афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Также 2 июня на территории парка «Апаринки» пройдет второй этап грандиозного фестиваля «Город танцует в парках».

«Это яркий, масштабный проект, который традиционно вызывает живой интерес жителей. Лучшие коллективы нашего округа поборются за выход в финал фестиваля, а после этого зрителей порадуют выступления профессиональных танцоров и мастер-класс под руководством лучших хореографов страны», — сказал Каторов.

Он также отметил, что фестиваль на территории Ленинского округа проводится второй год подряд в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».