Показ мюзикла «Под Рождественской звездой» прошел в Дмитрове

Спектакль рассказал историю о дружбе, надежде и рождественском чуде. В постановке объединили хоровое пение, музыку и театральные элементы, создав теплую праздничную атмосферу. Мюзикл стал частью репертуара хора и продолжением традиции работать не только в академическом жанре, но и в формате музыкального театра.

«В дни рождественских и крещенских праздников особенно важно передавать детям духовные и культурные традиции. Такие постановки помогают через творчество прикоснуться к этим ценностям», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Большой детский хор имени Е. Г. Яворовской — один из старейших творческих коллективов Дмитровского округа. Он был основан в 1973 году и носит имя своего создателя — Евгении Яворовской. Сегодня художественным руководителем и дирижером коллектива является Алла Яворовская.

В хоре занимаются более 100 детей, объединенных в четыре возрастные группы. Репертуар включает русскую и зарубежную светскую и духовную музыку, песни народов мира и современные произведения. Коллектив имеет статус образцового и активно участвует в культурной жизни округа.