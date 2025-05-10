Показ мини-спектаклей прошел на бульваре Юности в Подольске

В Подольске показали мини-спектакли «Ночные ведьмы», «Встреча героя», «Концерт в госпитале», «Агитбригада» и «Призывной пункт». В мероприятии приняли участие творческие коллективы Подольского драматического театра, а также ДК ЗиО, ДК «Машиностроитель», СДК «Романцево», ДК им. Лепсе.

В постановке «Баллада о знамени» по мотивам стихотворения Роберта Рождественского принимали участие творческие коллективы Дома культуры ЗиО, в том числе театр-студия «Артель» и цирковая студия «Арлекин» под руководством режиссеров Ольги Огоньковой и Ирины Паламарчук.

На локации «Встреча героя» зрители увидели трогательный момент возвращения старшей дочери 9 мая 1945 года. Мать встречала ее с портретом отца, который дошел до Берлина и пропал вез вести. Рядом играл трофейный немецкий аккордеон из музея СДК «Романцево». История на площадке настоящая. Ее поведала директор Дома культуры Татьяна Нашивочникова.

«Мой дед, Семен Прибытков, донской казак, прошел всю войну и пропал без вести в 1945-м под Берлином. Его дочь, моя тетя, тоже воевала и вернулась в звании подполковника медицинской службы», — сказала Нашивочникова.

Мини-постановку «Ночные ведьмы» подготовили в Доме культуры «Романцево». Она рассказывает о 46-й гвардейском авиационном полке. Подразделение состояло из женщин. Все вылеты полк совершал по ночам, бомбардировщики наносили удары молниеносно и скрытно, поэтому фашисты так назвали советских летчиц.

«Концерт в госпитале» подготовили воспитанники театрального коллектива «Пирамида» Дома культуры «Машиностроитель». Ребята спели военные песни, прочитали стихотворения Константина Симанова, Роберта Рождественского, Анны Ахматовой, а также произведения современных авторов — «Медсестричка» Ольги Яковлевой и «Парад Победы» подольского поэта Евгения Смирнова.

Спектакль «У войны женское лицо» состоит из эпизодов, один из которых — «Дорога на фронт» — представил коллектив ДК «Машиностроитель». Коллектив «Апплаус» показал вагон-теплушку. В нем на фронт уезжали девушки. Молодые актрисы показывали зрителям, как делать самолетики и журавлей из бумаги, писали на поделках пожелания добра и мира, потом запускали в небо.

«Призывной пункт» поставил коллектив ДК ЗиО. На нем гости писали добровольцам на фронт. Для этого они заполняли анкету военных лет, а также смогли проверить себя в строевой подготовке.

Представление «Военный госпиталь и агитбригада» рассказывал о том, что на территории Дома культуры имени Лепсе в годы войны разместился госпиталь. В день поступало около 700 раненых. Медицинские работники того времени не только лечили, но и участвовали в агитбригадах. Эту историю рассказали и показали подольчанам творческие коллективы ДК театральная студия «Синяя птица» и театр «Понедельник».