Показ фильмов о городах-героях прошел в центре «Авангард» в Одинцове

В рамках проекта — «Раскадровка» к ребятам приезжают режиссеры, актеры и общественные деятели. Главная идея программы — познакомить курсантов с фильмами, в которых демонстрируют силу духа и волю к победе на войне. В этот раз участники встречи также смогли задать вопросы о работе над проектом, о поиске героев, и о жанре документального кино.

Главная особенность фильмов Арины Шараповой — истории через реальные судьбы. По задумке автора, именно так дети смогут прикоснуться к истории своей страны и узнать о ее героях. Каждая картина объединяет в себе историческую хронику и современные съемки, раскрывая культурное наследие и память о событиях 1941–1945 годов.