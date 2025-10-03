Показ фильмов о городах-героях прошел в центре «Авангард» в Одинцове
Новый проект «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы», созданный специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, представила телеведущая Арина Шарапова в центре «Авангард» Одинцовского округа. Презентация прошла в актовом зале.
В рамках проекта — «Раскадровка» к ребятам приезжают режиссеры, актеры и общественные деятели. Главная идея программы — познакомить курсантов с фильмами, в которых демонстрируют силу духа и волю к победе на войне. В этот раз участники встречи также смогли задать вопросы о работе над проектом, о поиске героев, и о жанре документального кино.
Главная особенность фильмов Арины Шараповой — истории через реальные судьбы. По задумке автора, именно так дети смогут прикоснуться к истории своей страны и узнать о ее героях. Каждая картина объединяет в себе историческую хронику и современные съемки, раскрывая культурное наследие и память о событиях 1941–1945 годов.