Показ фильма «Великий» прошел для учеников Останкинской школы в Дмитрове

Проект «Киноуроки» активно реализовывается во всех школах муниципалитета при активной поддержке партии «Единая Россия». С его помощью школьники могут не только расширить свои знания в области кино, но и обсудить главные нравственные ценности.

Просмотр киноленты «Великий» дал учащимся возможность глубже понять такие важные аспекты, как доброта дружба и справедливость. Ребята активно участвовали в обсуждении картины, высказывали свое мнение и делились впечатлениями от увиденного.

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» был создан в 2014 году. Его главной целью является создание системы воспитания подрастающего поколения с помощью познавательных, патриотических и добрых кинолент. Материалы проекта учителя используют для внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

«Проект предоставляет школьникам возможность через кинематограф осваивать важные нравственные ценности», — отметил глава городского округа Иван Курданин.