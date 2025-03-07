Показ фильма «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке прошел в Лобне

В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры «Чайка» в Лобне прошло праздничное мероприятие. После торжественной части гостям показали фильм «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке, живой легенде и выдающейся фигуристке.
Женщин во Дворце культуры «Чайка» поздравили глава городского округа Лобня Анна Кротова и депутат Государственной Думы Российский Федерации Ирина Роднина. Они выразили признательность жительницам за вклад в развитие муниципалитета и вручили благодарственные письма.
После торжественной части гости увидели премьеру фильма «Роднина». Киноленту сняли по мотивам автобиографической книги Ирины Константиновны «Слеза чемпионки». Сюжет рассказывает о живой легенде и выдающейся фигуристке.
«Это особое приятное чувство, когда человек, по автобиографии которого была снята картина, смотрит ее вместе с тобой», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.
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