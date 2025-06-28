Показ фильма режиссера Евгения Татарского провели для школьников в Видном

Более 20 учеников Видновского художественно-технического лицея посетили Историко-культурный центр Ленинского городского округа. Там прошел показ и обсуждение короткометражного фильма режиссера Евгения Татарского «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах».

Фильм рассказывает историю двух друзей, которые, чтобы избежать наказания, выдумывают пожар, но ситуация развивается неожиданно и заставляет героев задуматься о важности правды.

После просмотра ребята приняли активное участие в дискуссии, организованной методистом центра Натальей Замариной, анализируя поступки персонажей и делясь своими впечатлениями.

«Фильмы 20-го века являются прекрасным источником знаний, обучением необходимым нравственным ценностям и навыкам поведения в обществе», — сообщила методист Историко-культурного центра Наталья Замарина.

Отметим, что практика кинопоказов советских фильмов в Историко-культурном центре началась в этом году и уже стала популярной среди школьников округа.