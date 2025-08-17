Показ фильма «Обыкновенный фашизм» прошел в соцкомплексе «Восход» в Химках

На встречу пришли активные жители округа. Они посмотрели фильм, а затем обсудили его актуальность.

«Этот фильм — мощное напоминание об ужасах нацизма. Этот фильм необходимо смотреть всем, особенно молодежи, чтобы помнить о прошлом и не допустить повторения трагедии. Он учит нас распознавать признаки фашизма в любых его проявлениях и быть бдительными к любым попыткам оправдания этой бесчеловечной идеологии», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

С собравшимися пообщался член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

«Сегодня наши бойцы в зоне проведения СВО с мужеством выполняют свой долг. Благодаря их усилиям, стойкости, преданности Родине мы с вами находимся в безопасности. Считаю, нашим общим долгом поддерживать ребят, участвуя в патриотических мероприятиях, добровольческих акциях, гуманитарных миссиях», — добавил муниципальный депутат Глеб Демченко.