Показ фильма об обороне Одессы прошел в Химках

В Химках прошел кинопоказ военно-исторической драмы «Поезд в далекий август», приуроченный к 55-летней годовщине выхода картины на большие экраны. Лента, появившаяся в начале 70-х годов, рассказывает о легендарной обороне Одессы в 1941 году.

Перед началом сеанса зрители узнали о непростой истории создания фильма — о работе режиссера Вадима Лысенко и сценариста Григория Поженяна, о том, как создатели использовали архивные данные и воспоминания очевидцев.

«Этот фильм — настоящая жемчужина отечественного кинематографа, которая учит нас честности и беззаветному служению Родине. Создатели ленты филигранно передали атмосферу тех дней. „Поезд в далекий август“ — это глубокое исследование человеческой души в моменты величайших испытаний. Через такое кино мы сохраняем живую эмоциональную связь с нашими предками», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Помнить свою историю сегодня — наш священный долг и залог будущих побед. Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность присяге, что и герои обороны Одессы. Современные защитники Отечества — это прямые наследники той славы. Мы обязаны беречь нашу правду и передавать ее дальше», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Кинопоказ стал частью системной патриотической работы, ведущейся в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что главная цель таких мероприятий — объединить химчан разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к историческому наследию и гордости за родной город.