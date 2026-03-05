Показ фильма о Великой Отечественной войне прошел в библиотеке Химок

Картина 1975 года рассказывает о судьбах людей, работавших в санитарном поезде на протяжении всей войны. Они эвакуировали раненых, проводили операции прямо в движении, принимали роды под артиллерийским огнем и делали все возможное, чтобы вернуть бойцов в строй.

«Врачи и медсестры ежедневно рисковали жизнью: вытаскивали раненых, стирали бинты, грели воду, держали кур, чтобы кормить бойцов. Для меня этот фильм — напоминание о том, что милосердие и долг сильнее страха. Такие истории важно показывать детям, чтобы они понимали: Победа рождалась не только на передовой, но и в тесных вагонах санитарных поездов», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что такие мероприятия помогают жителям всех возрастов получать достоверные знания о прошлом через кинопоказы, лекции и литературные инициативы. Это формирует уважение к истории и ее героям.