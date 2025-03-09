Показ фильма о советском космонавте Юрие Гагарине прошел в Химках

Показ документального фильма прошел в рамках празднования 91-летия со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Мероприятие организовали в библиотеке № 3.

Вместе с жителями документальный фильм посмотрел заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Очень важно говорить о таких легендарных людях. Мы должны сохранять память о таких героях и передавать ее будущим поколениям!» — подчеркнул Александр Васильев.

Еще одно мероприятие памяти Юрия Гагарина провели в «Лиге Первых». Школьники приняли участие в интерактивном уроке, где узнали о космических достижениях СССР и России. Обе встречи состоялись в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. Главные лозунги этой программы — „Сохраняя прошлое — защищаем будущее“ и „Успех в единстве поколений“», — рассказала общественница Алина Шалимова.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в Химках регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности.