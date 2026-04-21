Показ фильма о колокольном звоне прошел в парке в Воскресенске

Картина рассказывает об истории колокольного звона, его тонкостях и трудностях, с которыми сталкиваются современные звонари. Особое внимание в фильме уделено вопросу: какое будущее ждет живой колокольный звон в век цифровых технологий.

После просмотра гости пообщались с режиссером. Протоиерей, благочинный 1-го Воскресенского церковного округа Кирилл Седов поблагодарил Викторию за работу и пожелал дальнейших творческих успехов.

Для посетителей также организовали выставку сувенирных колокольчиков из коллекции Аллы Корнилиной и мастер-классы по декорированию пасхальных яиц и колокольчиков. У стен усадьбы звучал колокольный звон в исполнении руководителя школы звонарей при Иерусалимском храме Сергея Медведева. Каждый желающий мог попробовать себя в роли звонаря. Мероприятие открыл хор «Созвучие» лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Проект «Слышал звон — знаешь, чей он?» реализуется при поддержке «Росмолодежь. Гранты».