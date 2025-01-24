Показ фильма о городе-герое Туле прошел в Инженерной школе в Дмитрове

Киноурок прошел в Инженерной школе в Дмитрове. Школьникам показали фильм «Когда небо улыбается». Также с ними поговорили о воспитании и жизненных ценностях.

Кинолента повествует о создании главными героями анимационных фильмов, истории города-героя Тулы и основных событиях Великой Отечественной войны. После просмотра классный руководитель Лариса Усикова поговорила с участниками открытого урока о творческих способностях каждого.

Также на занятии для ребят провели мастер-класс. Школьники самостоятельно изготовили деревянные брелоки со словами «Тебя ждут дома». Поделки они передали вместе с посылками гумпомощи участникам спецоперации.

Занятие провели в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Его запустили в 2014 году при поддержке Госфильмофонда.

«Проект „Киноуроки“ в школах Дмитровского округа наглядно способствует патриотическому воспитанию школьников, дает им возможность на примере героев осознавать такие важные качества, как дружба, доброта и уважение», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.