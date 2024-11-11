Показ фильма о фотохудожнике Николае Андрееве пройдет в Серпухове 13 ноября

В Музейно-выставочном центре Серпухова состоится показ документального фильма «Гений места». Это событие пройдет в рамках фестиваля «Объективная перспектива» 13 ноября и начнется в 15:00.

Фильм посвящен жизни и творчеству Николая Андреева — выдающегося мастера пикториальной фотографии, чье имя для Серпухова столь же значимо, как имя Сергея Есенина для Рязани. Андреев, родившийся и проживший всю жизнь в Серпухове, оставил после себя потрясающие работы, признанные на международном уровне. Его фотографии, наполненные атмосферой крестьянского быта и красотой серпуховской природы первой половины XX века, до сих пор поражают своей глубиной и эмоциональностью.

Перед показом ленты авторы фильма, серпуховские журналисты Мария и Михаил Панкратьевы, поделятся с гостями историей создания картины и расскажут о том, что вдохновило их на этот проект.

После просмотра зрители смогут пообщаться с внучкой Николая Андреева, Натальей Валентиновной Дурыниной, сотрудником Серпуховского историко-художественного музея. Она представит авторский слайд-фильм, составленный из уникальных материалов семейного архива, которые будут показаны впервые.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (49-67) 39-69-85.

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