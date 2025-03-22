Показ фильма о детях Великой Отечественной войны прошел в Химках

В школе «Лига первых» городского округа Химки состоялся показ документального фильма «Дети войны». Также перед школьниками выступили свидетели тех лет, которые прочли стихотворения и рассказали о жизненных испытаниях.

Фильм «Дети войны» сняли на основе историй людей, которые прошли Великую Отечественную войну, будучи детьми. Ребята пережили голод, обстрелы, смерти близких, но выжили. После окончания войны они принимали участие в восстановлении страны.

Помимо этого, ученики школы «Лига Первых» представили свои работы на областном конкурсе рисунков «Я патриот» и заняли семь призовых мест. Всего участниками творческого состязания стали ребята из 13 городов Подмосковья.

Как отметила директор школы «Лига Первых» Мариана Полякова, нужно показать подрастающему поколению, что если есть высокая цель, то человек может преодолеть все.

«Это были совсем маленькие дети: трех, четырех, одиннадцати лет. Они смогли пройти через все тяготы войны, они знали, что лучше Родины нет ничего», — добавила она.

Отметим, недавно в школе «Лига Первых» открыли парту героя в честь жителя Химок, ветерана Великой Отечественной войны Павла Кулакова. Сегодня в муниципалитете насчитывают уже более 40 таких парт.