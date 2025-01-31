Показ фильма о детях ЛНР прошел в гимназии № 1 в Воскресенске

Старшеклассники увидели картину «Счастливые люди», действие которой происходит в Луганской народной республике. Члены «Единой России» и молодогвардейцы обсудили с ребятами понятие «подвиг».

Мероприятие стало частью партийного проекта «Киноуроки в школах России». Ученики смотрят фильмы о важных общечеловеческих ценностях, а после просмотра учителя и партийцы разъясняют ребятам главные моменты увиденного.

Герои картины «Счастливые люди» — дети, уже 10 лет живущие там, где идет война. Многие из них не видели другой жизни. Но при этом они активно занимаются творчеством, поют песни, пишут стихи и играют на музыкальных инструментах.

«Эти дети острее других чувствуют и понимают, что самое важное и самое главное — это любить друг друга и уметь быть счастливыми, несмотря ни на что», — отметила глава местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Парахина. Она добавила, что счастье живет в сердцах людей, когда они что-то делают для других, для своего Отечества.