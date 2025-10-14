Показ фильма «Летят журавли» прошел в Химках

Мероприятие приурочили к памяти всемирно известной кинокартины, оказавшей значительное влияние на несколько поколений зрителей. Участники встречи обсудили поднятые в ленте вечные вопросы, сохраняющие свою остроту и в современном обществе.

Вниманию собравшихся была представлена советская художественная картина, экранизированная в 1957 году. Депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева акцентировала внимание на огромной роли этой ленты в формировании морально-нравственных ориентиров не только в советскую эпоху, но и в современной России.

В фокусе обсуждения после просмотра оказались центральные темы кинопроизведения: война, любовь, верность и предательство. Эти вопросы продолжают находить отклик у аудитории разных возрастов.

«Этот фильм — важный урок истории, нравственности и патриотизма. Он рассказывает о войне без прикрас, ее жестокости и трагических последствиях, но при этом вселяет надежду и веру в будущее. Важно, чтобы наши дети смотрели такие фильмы, чтобы знали и помнили о подвиге нашего народа и ценили мир, который нам достался такой дорогой ценой», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

По словам депутата Химок Глеба Демченко, состоявшееся событие в очередной раз доказало, что подлинное искусство не имеет срока годности. Оно сохраняет свою значимость на протяжении десятилетий, продолжая воспитывать в людях высокие качества и мотивируя их на совершение добрых поступков.