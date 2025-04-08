Показ фильма к годовщине взятия Кенигсберга пройдет в Химках

Памятной дате — взятию советскими войсками Кенигсберга — посвятили патриотические мероприятия. Жителям представят документальный фильм и проведут встречи с участием ветеранов и общественных деятелей.

Одно из событий состоится 9 апреля в 12:00 на базе МСК «Восход» по адресу: ул. Ленинградская, д. 18а. Гостей ждет показ документального фильма «Дороги Победы. Кенигсберг» и беседа, посвященная хронологии военной операции.

«Это знаковое событие мы вспоминаем в рамках патриотической программы „Успех V единстве поколений“», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В этот же день в 17:00 тематическая встреча пройдет в ФОК «Новатор» на улице Мичурина, 24, корпус 1. Участникам расскажут о подвиге подполковника Сергея Чебнева — уроженца Калининграда, удостоенного звания Героя России за участие в боевых действиях в Курской области в августе 2024 года.

«На встрече выступит заслуженный летчик-испытатель России, ветеран боевых действий, полковник в отставке Аркадий Газарян, который расскажет о важности добровольческой работы в городском округе», — сообщил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.