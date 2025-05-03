Показ фильма «Был месяц май» Марлена Хуциева пройдет в Химках 6 мая

Бесплатный показ приурочили к 55-летию со дня премьеры фильма «Был месяц май» Марлена Хуциева. Мероприятие пройдет 6 мая в 11:00 в библиотеке № 3.

Организаторы расскажут интересные факты из истории создания фильма и покажут отрывки.

«Это одним из ярчайших произведений советского кинематографа, затрагивающее темы любви, надежды и человеческого достоинства в сложные военные годы», — подчеркнула депутат в Химках Галина Болотова.

Мероприятие стало частью патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Ее главный лозунг — «Успех в единстве поколений».

«В рамках этого патриотического движения для жителей и гостей нашего города регулярно проводят увлекательные мероприятия. Особенно важно, что каждое из них посвящено памятной дате в истории нашей страны», — рассказала депутат в Химках Юлия Ишкова.

Общественница Ольга Игнатьева дополнила, что формат мероприятий разнообразный. Для жителей организуют встречи с членами Ассоциации ветеранов СВО, лекции, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.