Показ фильма «28 панфиловцев» прошел в кинотеатре «Мир» в Истре

В кинотеатре «МИР» муниципального округа Истра состоялся специальный кинопоказ для жителей. Мероприятие прошло в рамках проекта «Чеховская карта» и собрало около 150 человек.

Кроме показа фильма, гости могли бесплатно измерить артериальное давление, получить консультацию по правильному использованию антисептиков и гигиене рук, а также узнать о том, как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги».

Необычно, что на мероприятии присутствовали не только участники Истринского клуба «Активное долголетие», но и студенты местного колледжа. Гости смогли пообщаться за чашкой чая после просмотра фильма, чтобы обсудить детали и поделиться впечатлениями.

Помощь в организации мероприятия оказывали волонтеры Подмосковья муниципального округа Истра.