Показ фильма «28 панфиловцев» прошел в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках 23 апреля прошел показ исторического военного фильма «28 панфиловцев». Картина повествует о подвиге 28 солдат 316-й стрелковой дивизии, которые в ноябре 1941 года стояли насмерть на подступах к Москве, отражая наступление фашистских оккупантов.

Перед началом сеанса лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов отметил героизм и мужество панфиловцев. Участникам встречи подробно рассказали факты о боях дивизии у стен столицы, где бойцы проявили исключительную отвагу и преданность долгу.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что такие мероприятия прежде всего призваны сплотить поколения химчан вокруг общих идеалов — любви к Родине и родному городу. Подобные встречи в Химках проводятся регулярно, реализуя эту ключевую задачу.