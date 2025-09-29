Показ документального фильма о князе Олеге Романове прошел в Волоколамске

Документальный фильм «Последний экзамен лицеиста» представил в Центре культуры и творчества «Родники» волоколамский режиссер и краевед Роман Волков. Картина рассказывает о жизни и подвиге князя Олега Романова.

На встрече со зрителями режиссер рассказал о работе над лентой. В нее вошли кинохроника столетней давности и редкие фотографии. В фильме использованы кадры с великим князем Константином Романовым и императором Николаем II. Роман Волков использовал при создании картины исторические документы и записи из дневников самого Олега Романова.

По словам документалиста, ключевой для фильма стала фраза князя: «Мы, русские, живем на „авось“. Эти „авось“ нас делают виноватыми». Роман Волков подчеркнул, что Олег Романов и его семья безгранично любили родную землю, а сам князь не пожалел жизни ради нее.

Зрители тепло приняли картину, поблагодарив режиссера бурными аплодисментами.