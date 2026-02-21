Показ документального фильма о битве за Москву состоялся в Химках

Советскую картину «Разгром немецких войск под Москвой» показали в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Мероприятие приурочили к годовщине выхода фильма на экраны.

Зал объединил поколения: ветеранов, школьников, студентов и неравнодушных горожан.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что сохранение исторической правды — это не просто долг перед прошлым, а инвестиция в будущее страны. По ее словам, такие мероприятия помогают по-настоящему ощутить связь времен и понять цену Победы.

Фильм, вышедший на экраны в 1942 году, вошел в историю как первая советская документальная лента, удостоенная премии «Оскар».

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что каждый кадр этой картины — свидетельство героизма предков. Она подчеркнула, что задача современников — не просто помнить, а делать так, чтобы память жила в сердцах каждого.

В рамках мероприятия состоялось награждение. Благодарственные письма вручили представителю трудовой династии за сохранение семейных традиций служения Отечеству, а также активному волонтеру за вклад в развитие добровольческого движения и сохранение исторической памяти.

Перед зрителями выступил ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Максим Кураков. Он поделился размышлениями о важности преемственности поколений и сохранения исторической правды.

По словам депутата Глеба Демченко, такие встречи объединяют людей разных возрастов вокруг общих ценностей.