Показ детского боевика прошел в Жуковском

В медиацентре городского парка Жуковского 18 июля состоялся показ легендарного детского боевика «Сквад. Эпизод 1. Внимание, в небе — Покрышкин!» (12+), снятого местным писателем и режиссером Эдуардом Семеновым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и собрало жителей и гостей города, заинтересованных в качественном семейном кино.

Фильм рассказывает историю 12-летнего Саши Луканцева, по прозвищу Лукас, увлеченного компьютерными авиасимуляторами. После удара молнии он оказывается в виртуальном мире, где сталкивается с фашистским летчиком-асом Эрихом Хартманом, который, наоборот, получает возможность жить в реальном мире. Чтобы вернуться обратно, Лукасу предстоит научиться сражаться с врагами, подобно знаменитому советскому летчику Александру Покрышкину. Ему помогают друзья, семья и ветераны Великой Отечественной войны. Однако финальная победа над злом дается ценой человеческой жизни.

Режиссер Эдуард Семенов поделился своими переживаниями по поводу реакции зрителей.

«Хотя с момента съемок фильма прошло уже 18 лет и реакции публики мне хорошо известны, все равно волнительно, поймут ли особенно молодые зрители те идеи и мысли, которые я хотел донести через экран», — сказал Семенов.

Показ начался в 16:00, вход был свободным. После просмотра состоялось обсуждение фильма, что позволило зрителям глубже погрузиться в тему и обменяться впечатлениями. Мероприятие стало ярким событием летней программы и подарило участникам возможность прикоснуться к важным историческим и нравственным вопросам через призму детского кино.