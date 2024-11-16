Поисковый сезон «Вахты памяти-2024» в Подмосковье закрыли

Поисковый сезон «Вахты памяти-2024» закрыли в Подмосковье. В торжественной церемонии, приуроченной ко Дню поисковика Московской области, которая прошла в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике в Можайском городском округе, приняли участие более 700 активистов со всего региона.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в этом сезоне поисковикам удалось найти останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны бойцов, большинство из которых с почестями предали земле. Также установили судьбу 19 человек.

«Мы очень благодарны за ту важную и нужную работу, что делают подмосковные поисковые организации. У нас в регионе их 113. Там состоит более трех тысяч человек, и каждый вносит лепту в сохранение исторической памяти о подвиге Героев, отдавших свою жизнь за Родину, причем, не только принимая участие в экспедициях по всей стране и за ее пределами, но и работая в архивах», — отметила Швелидзе.

Подмосковные поисковики также отыскали родственников 10 воинов. На торжественной церемонии пятерым близких бойцов передали их личные вещи и солдатские медальоны, которые нашли во время экспедиции подмосковного поискового отделения «Плацдарм».

Для поисковиков провели экскурсии по музейному комплексу, а также руководители отрядов подвели итоги работы и обсудили планы на следующий сезон.

Всестороннюю поддержку поисковым организации оказывает Министерство информации молодежной политики Московской области. Волонтеры участвуют в конкурсах на получение грантов всех уровней, их обеспечивают специализированным оборудованием, а также оказывает помощь в создании нормативно-правовой базы, которая позволяет им работать максимально комфортных условиях.