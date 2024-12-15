Поисковый отряд «Страж» в Химках поучаствовал в межрегиональном форуме

Воспитанники поискового отряда «Страж» приняли участие в межрегиональном форуме «Патриот — это Я». Они представили выставку экспонатов специальной военной операции.

В форуме приняли участие более одной тысячи человек из разных городов России, в том числе ЛДНР, а также из Беларуси и Абхазии.

Юные химчане показали выставку экспонатов СВО. Ее представил руководитель химкинского музея и координатор проекта «Виртуальный музей „Химки 1941–1945. Все для фронта, все для победы!“» Александр Титенок.

«После посещения выставки, где представлены оружие и другие военные экспонаты, люди начинают по-новому воспринимать ситуацию и активно включаются в процесс сбора помощи для бойцов», — отметил Александр Титенок.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова представила масштабную патриотическую программу, которая работает в химках с июля под лозунгами «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и «Успех в единстве поколений!».

«Наша работа направлена на формирование у жителей чувства патриотизма и любви к Родине, увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени. Для этого во всех микрорайонах городского округа регулярно проводят тематические уроки, лекции, кинопоказы, концерты, литературные вечера, викторины, памятные и торжественные митинги, встречи с участниками СВО», — рассказала Ольга Кириллова.

Ольга Кириллова отметила, что в подобных мероприятиях люди могут обменяться опытом.

Поисковый отряд «Страж» представил Химки на церемонии закрытия «Вахты памяти». Об этом напомнила муниципальный депутат Татьяна Кавторева. Ребята восстанавливали имена защитников Родины и мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. За год поисковики нашли останки 388 солдат на территории Московской области.