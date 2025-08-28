Поисковый отряд колледжа «Московия» посетил исторические места во Ржеве

Под руководством Татьяны Тимофеевой студенты объехали несколько исторических мест. Около Ржевского мемориала Советскому солдату ребята возложили цветы. Далее поисковики посетили музей «Ставка Сталина» в деревне Хорошево, там они встретились с дочерью маршала А. И. Еременко Татьяной и ее внуком. Участники поездки даже побывали в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского, где прошла презентации книги Татьяны Еременко «Биография глазами дочери», посвященной встрече ее отца-генерала со Сталиным.

Завершилось путешествие в лагере «Зарница», там участники провели полевые исследования. На территории организовали раскопки, задачей которых был поиск артефактов.

В ведомстве отметили, что отряд «Русичи» следует традициям патриотического воспитания. Найденные объекты становятся частью истории, которую ребята стремятся передавать будущим поколениям.