Поисковый отряд «КитежЪ» провел раскопки в окрестностях Звенигорода

Уже несколько месяцев поисковый отряд работает в окрестностях деревни Дютьково. Группа добровольцев установила следы ноябрьских боев 1941 года, когда под Звенигородом шли ожесточенные сражения.

Поисковики тщательно исследовали каждый участок земли и нашли вещи, которые свидетельствуют о суровых условиях солдатского быта — осколки мин, снарядов разного калибра, забытые элементы снаряжения.

Командир отряда Антон Кузнецов рассказал, что каждый сигнал металлоискателя приносит новые свидетельства тех трагических событий. Все артефакты помогают восстановить картину самоотверженности бойцов 2-й стрелковой роты 1310-го полка, которые мужественно сдерживали натиск врага.

Группа планирует возвращаться в этот район еще не раз. Главная цель поисковиков — не коллекционирование исторических находок, а установление имен погибших бойцов и организация их захоронения с воинскими почестями.