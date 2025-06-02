Поисковый отряд из Одинцова исследовал заброшенную партизанскую базу времен ВОВ

Поисковики из отряда «КитежЪ» и представитель Генпрокуратуры Российской Федерации исследовали заброшенную базу Рузского партизанского отряда. Ее разрушили немецкие оккупанты в 1941 году.

Здесь партизаны вели борьбу до своего последнего боя, и именно на этой базе погиб комиссар и начальник разведки отряда, Герой Советского Союза Сергей Солнцев.

Стоит отметить, что с 2017 года поисковые отряды Одинцовского округа занимаются исследованием этой территории, благоустройством, сохранением памятников и проведением мероприятий для детей и молодежи. Они восстанавливают патриотический маршрут «Партизанские тропы», созданный комсомольцами в 70-х. Так, во время последней экспедиции участники проверили проходимость подходов, состояние хозяйственных объектов и памятных знаков. Они также исследовали местность с помощью металлоискателя, обнаружив новые следы боев.