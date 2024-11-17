Поисковые отряды в Коломне подвели итоги экспедиций в 2024 году

В этом году в «Вахтах памяти» принимали участие отряды «Суворов», «Имени дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева», объединение «Георгий Победоносец» при школе № 2 в Озерах и географическое общество «Робинзоны во Вселенной» гимназии № 2.

Ребята принимали участие в разведывательных экспедициях в Волгоградской, Калужской и Ленинградской областях — более 150 человек выезжали на поля сражений. Они обнаружили останки 30 солдат и командиров, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны, установили памятный знак воинам 136-й стрелковой дивизии и перезахоронили с почестями 26 советских бойцов.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи, всестороннюю работу по увековечиванию памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, повышение внимания к отечественной военной истории и противодействие попыткам ее искажения вручил благодарности от РВИО», — рассказал председатель коломенского отделения Российского военно-исторического общества, депутат Совета депутатов городского округа Коломна Андрей Ваулин.

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