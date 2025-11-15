Поисковые отряды Подмосковья провели более 300 экспедиций за год

В «Музее отечественной военной истории» в деревне Падиково прошло торжественное закрытие поискового сезона «Вахта Памяти — 2025». На мероприятие приехали более 700 поисковиков и представителей общественных организаций со всей Московской области. Об этом сообщило Министерство информации и молодежной политики региона.

«За прошедший сезон поисковые отряды Московской области провели свыше 300 экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны, из них 90 — в Подмосковье. В результате полевых работ были обнаружены и захоронены останки 150 военнослужащих. Установлены имена 63 защитников Отечества», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Во время церемонии родственникам передали архивные документы о бойцах, чьи судьбы удалось установить в рамках проекта «Судьба Солдата». Благодаря работе специалистов удалось выяснить подробности жизни и гибели нескольких военнослужащих.

Так, по документам считалось, что красноармеец Николай Митрофанов погиб в апреле 1942 года под Волоколамском. Однако поисковики нашли доказательства, что он был тяжело ранен, его отправили в госпиталь, а после лечения он продолжил службу до конца войны. Все собранные материалы передали сыну сержанта — Петру Митрофанову.

«Год был плодотворным. Наш отряд работал на двух направлениях: в Подмосковье, где мы подняли останки четырех бойцов под Истрой, и в Карелии, где в составе сводной группы обнаружили еще троих воинов», — добавил заместитель командира поискового отряда «Поиск» Денис Артемов.

Сегодня в Московской области действуют 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений, включая региональные отделения «Поискового движения России», ДОСААФ, Российского военно-исторического общества и Союза поисковых отрядов.