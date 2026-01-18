Поисково-навигационную систему установят на БПЛА разработчики из Дубны

Дубненские спасатели оснастят поисково-навигационную систему «Юрий Великий» беспилотным летательным аппаратом. Это расширит ее возможности для поиска людей в лесистой местности и городской застройке.

В настоящее время система, состоящая из навигационного оборудования, тепловизора и камер, используется на судне на воздушной подушке для поиска пострадавших на акватории Иваньковского водохранилища. Интеграция с БПЛА позволит применять ее в других подразделениях «Мособлпожспас» для работы в сложных условиях.

«Мы планируем выйти на новый уровень, используя преимущества беспилотных технологий. При этом система должна оставаться простой в эксплуатации, чтобы не требовала длительного обучения», — пояснил заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко.

Во время тестовых выездов система показала высокую эффективность, обнаруживая объект на расстоянии до километра и идентифицируя его за 480 метров. Разработка дубненских спасателей в перспективе может быть внедрена в других регионах.