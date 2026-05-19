Поисковики установили имя красноармейца в Наро-Фоминске

Поисковый отряд «Ополченец» из Наро-Фоминска установил личность красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки бойца обнаружили во время экспедиции в Спас-Деменском районе Калужской области.

Работы велись в местах бывших боев, где в разные годы проходили ожесточенные столкновения. Участники поискового отряда «Ополченец» вели обследование позиций и поднимали останки военнослужащих Красной армии.

«Честно скажу, как только мы вышли на эти позиции, у меня что-то внутри екнуло. Я был уверен почти на сто процентов, что мы найдем солдата, который скажет нам свое имя», — отметил руководитель отряда Евгений Федин.

В ходе работ поисковики обнаружили останки двух красноармейцев. У одного из них сохранился смертный медальон, что позволило рассчитывать на установление личности. Капсула была вскрыта на месте, и внутри сохранился бумажный бланк с данными бойца.

По информации участников отряда, документ сохранился в хорошем состоянии. Благодаря этому удалось установить имя погибшего — Пепелев Афанасий Иванович, 1920 года рождения, уроженец города Алапаевска Свердловской области. Он служил сержантом и командовал отделением 2-й гвардейской танковой бригады.

После установления личности начался поиск родственников. Информацию удалось найти быстро, так как внук бойца ранее сам публиковал данные о своем дедушке в интернете. По словам поисковиков, процесс занял всего несколько минут.

«Это был самый быстрый поиск в моей жизни. То, что обычно занимает месяцы, удалось сделать буквально за десять минут», — сказал руководитель отряда Евгений Федин.