Поисковики Подмосковья завершили памятный автопробег в Солнечногорске

В Солнечногорске участники автопробега завершили поездку, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Петрозаводска. Поисковики Подмосковья устраивают подобные мероприятия, чтобы отдать памяти погибшим во времена Великой Отечественной войны.

Они стартовали 25 июня от братской могилы в поселке Менделеево, находящегося на территории Солнечногорска и проехали свыше 2000 км. Среди участников — представители поисковых объединений Подмосковья. В поездке участвовали 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. Они останавливались у памятных мемориалов в пяти регионах России.

«Автопробег организован при поддержке правительства Московской области в рамках Вахты Памяти-2024. В автопробеге принимали участие поисковики практически разных возрастов», — прокомментировал начальник отдела по взаимодействию с поисковыми объединениями и увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Михаил Стукалов.

Следующий автопробег поисковики устроят по братским захоронениям Московской области.

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