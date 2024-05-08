Поисковики Подмосковья помогли перезахоронить еще 800 бойцов Великой Отечественной войны за год | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 11:06 Поисковики Подмосковья помогли перезахоронить еще 800 бойцов Великой Отечественной войны за год Подмосковные поисковики помогли перезахоронить еще 800 бойцов ВОВ Медиасток.рф

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Поисковые отряды продолжают восстанавливать память о погибших участниках Великой Отечественной войны. За 2023 год при помощи подмосковных специалистов удалось поднять и перезахоронить на братских могилах России останки еще 800 бойцов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил за эту работу.

«Каждый год поисковики возвращают из безвестия героев, которые отдали свои жизни за Родину. Благодаря им все больше семей узнают о подвигах своих предков, о том, какой ценой досталась нам Победа», — отметил Брынцалов.

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В Подмосковье работают 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений. Их общая численность — свыше трех тысяч человек. В апреле стартовал новый сезон «Вахты памяти».

За 2023 год подмосковные поисковики провели более 300 экспедиций на места сражений Великой Отечественной войны, установили имена еще 48 бойцов, провели 10 выездов в рамках проекта «Битва за Москву» и организовали 50 «Уроков мужества». Из 800 поднятых бойцов 210 с почестями захоронили в братских могилах Подмосковья.

Найти данные о родственниках, погибших на Великой Отечественной войне, можно с помощью специального проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки. экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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