Поисковики нашли родных погибшего в Наро-Фоминском округе красноармейца

Родственников красноармейца Ивана Комарова, погибшего в октябре 1941 года при наступлении немецких частей на Верею, нашли в Тверской области. Поисковики обнаружили останки защитника Москвы в сентябре 2025 года во время осеннего этапа «Вахты Памяти» Наро-Фоминской поисковой экспедиции.

Поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ» при помощи специалистов установил имя погибшего воина благодаря капсуле солдатского медальона образца 1941 года. Важно отметить, что записка оказалась нестандартной, заполненной карандашом на бланке военкомата с хорошо читаемым, но с трудно расшифровываемым текстом.

Как выяснилось, останки принадлежали уроженцу деревни Снигири Хатлицкого сельсовета Ленинского района Великолукской области Ивану Васильевичу Комарову, 1922 года рождения. 19-летний юноша был призван в Красную Армию 14 июля 1941 года и числился пропавшим без вести с августа 1941 года.

В соответствии с местом обнаружения останков и данными из документов боевых частей можно предположить, что красноармеец Комаров служил стрелком в 455-м мотострелковом батальоне 151-й мотострелковой бригады 33-й армии и погиб в период между 14 и 17 октября 1941 года.

В этом году планируется провести церемонию захоронения останков героя на воинском мемориале в деревне Устье, на которую собираются приехать племянница и родной брат защитника Москвы. Родным Ивана Комарова передадут личные вещи и бланк солдатского медальона погибшего.