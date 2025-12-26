Поисковики Наро-Фоминска нашли останки еще 5 бойцов Великой Отечественной войны

Поисковики Наро-Фоминска нашли останки пяти бойцов с начала года. За этот период отряд «Бумеранг–ДОСААФ» провел четыре церемонии захоронений и нашел пять мест падения самолетов. Итоги сезона «Вахты памяти» подвели 23 декабря в ЦДК «Звезда», где состоялась встреча представителей власти, ученых и активистов.

Мероприятие посвятили 84-й годовщине полного освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков. Руководитель «Бумеранг–ДОСААФ» Федор Пущин рассказал об итогах экспедиций, прошедших плечом к плечу с отрядами «Патриот» и «Ополченец».

За год поисковики нашли останки пяти бойцов и командиров Красной армии, в том числе летчика и политрука. Были обнаружены пять мест падения самолетов и установлены имена двух экипажей. Земле предали останки девяти бойцов.

Кроме того, были найдены родственники двух военнослужащих, имена которых установили еще в 2023 году.

Всего за год в Наро-Фоминске провели более 100 поисковых выходов, организовано четыре экспедиции, установлено два памятных знака. Волонтеры помогли установить судьбы 32 военнослужащих, погибших в Битве за Москву.

Поисковики округа также участвовали в мероприятиях за пределами Наро-Фоминска, работая в Калининградской и Псковской областях.