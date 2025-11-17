Сезон «Вахты Памяти», посвященный поиску останков павших воинов, завершился 15 ноября на территории Музея отечественной военной истории в Падиково. В торжественной церемонии приняли участие более 700 человек, в том числе курсанты военно-патриотических клубов «Шторм» и «Рубеж 2014» из Воскресенска.

После торжественного построения и возложения цветов к мемориалу отличившимся поисковикам вручили награды. Для участников провели экскурсию по музею, где они узнали много нового о местах, где проходили ожесточенные бои. Состоялась также передача архивных документов семьям солдат, чьи судьбы удалось установить благодаря кропотливой работе поисковиков.

На площадке музея были развернуты тематические выставки, демонстрирующие находки, сделанные в ходе экспедиций, и документальные свидетельства, отражающие результаты работы поисковых отрядов за год. Всего в Московской области было организовано более 300 экспедиций. Благодаря их усилиям были найдены и с почестями захоронены останки 550 солдат, а также установлены имена 47 героев, отдавших жизнь за Родину.