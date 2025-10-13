Поисковики из Подольска приняли участие в закрытии «Вахты Памяти»

Торжественное закрытие поискового сезона «Вахты Памяти» прошло в деревне Кузовлево. В текущем году поисковики обнаружили и подняли останки 26 бойцов Красной Армии.

Среди них пять героев, павших осенью 1941 года. Удалось узнать имя одного из них — Александр Михайлович Синицин. Воина перезахоронят 24 октября на его родине в Рязанской области.

Также установили личность Иосифа Нестеровича Лузанчука и Степана Петровича Волошина, сейчас ищут их родственников.

Впервые специалисты провели антропологическое восстановление обликов павших воинов, это важный шаг в сохранении исторической памяти.

С 1988 года в округе работает объединение «Память», участники которого нашли и перезахоронили 2203 бойцов, установили имена 295 героев. Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что каждый найденный солдат — это возвращенное имя и напоминание о подвиге.