Поисковики из Одинцова завершили раскопки на Опариной Горе

Одинцовские поисковики совершили очередной выезд в окрестности села Михайловское на Опариной Горе, где в 1941 году шли ожесточенные бои. Добровольцы обследовали места дислокации войск в лесном массиве — сохранились котлованы землянок, а под дерном — следы стрелковых контактов и артиллерийских обстрелов.

Находки в районе Опариной Горы подтверждают версию, что укрепления в лесу в разные периоды использовались и советскими войсками, и немцами. Среди обнаруженных предметов — суконный китель, кобура от пистолета системы «Парабеллум», разбитая радиостанция, снарядные ящики, рукоятки от гранат, штыки к винтовке Мосина и пеналы с принадлежностями для ее чистки.

«В таких местах велика вероятность обнаружить неучтенные воинские захоронения, создававшиеся стихийно в боевых условиях, или ямы с санитарным сбросом — это и является целью площадного поиска и раскопок старых укреплений», — пояснил командир одинцовского отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

Работы в районе урочища Опарина Гора временно прекращены. Поисковики начали подготовку к масштабной экспедиции на бывшую базу рузского партизанского отряда в окрестностях озера Глубокое в рамках регионального проекта «Битва за Москву».