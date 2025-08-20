Поисковики из Одинцова расчистили подходы к месту партизанской базы

Группа поисковиков одинцовского отряда «КитежЪ» провела выезд в окрестности села Андреевское. Добровольцы продолжают исследовать базу Рузского партизанского отряда — в этот раз восстановили тропу, ведущую к этому значимому объекту.

Группа из пяти человек преодолела сложные участки верховых болот и зарослей. Путь к базе преграждали серьезные завалы поваленных деревьев, иногда в три слоя — они появились после недавнего урагана. Стихия сделала невозможным движение по обычному лесному маршруту, проливные дожди вызвали подтопления.

Поисковики начали поход в 10 утра, а достигли базы лишь к семи вечера. Восстановив и очистив тропу, команда проверила памятник и состояние исторических объектов. Поисковики провели контрольное исследование глубинным металлодетектором будущих котлованов. Сигналы есть, а значит — необходимо надеяться на следующее сухое лето, чтобы провести здесь масштабные раскопки.