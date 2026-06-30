Поисковики из Одинцова провели поход памяти Рузского партизанского отряда

Поисковые отряды из Одинцовского округа провели традиционный поход к месту бывшей базы Рузского партизанского отряда в окрестностях озера Глубокое. От этой локации осенью 1941 года партизаны уходили на боевые задания в тыл врага, участвуя в обороне Москвы.

С этим местом связана судьба Героя Советского Союза Сергея Солнцева, комиссара и начальника разведки партизанского отряда. Лесная база долгое время служила опорным пунктом для проведения диверсий, пока не была обнаружена и уничтожена карательными подразделениями противника. После войны место последнего боя оказалось забыто, а установленный в 1970-х годах памятник пришел в запустение.

Возрождением исторического мемориала с 2017 года занимается одинцовский поисковый отряд «КитежЪ» в рамках проекта «Партизанские тропы». Поисковики проводят военно-археологические исследования, следят за состоянием объектов, благоустраивают территорию и организуют экскурсии.

Участники очередного похода возложили цветы к памятному знаку на Солнцевской поляне, почтили память павших минутой молчания и зажгли Свечу памяти.